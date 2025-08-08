В Сургуте полиция обнаружила крупную партию наркотиков в помещении для пошива свадебных платьев

В Сургуте оперативники обнаружили крупную партию наркотиков в одном из помещений, используемых в качестве мастерской по индивидуальному пошиву свадебных нарядов. Задержанная молодая женщина приобретала запрещенные вещества дистанционным способом с целью дальнейшей перепродажи в самом Сургуте и прилегающих территориях, написал Ura.ru.
Проведение обысков позволило выявить наличие свертков и пакетов с веществами, содержащими наркотики. Некоторое количество веществ уже было упаковано небольшими дозами, готовыми к распространению. Данные обстоятельства позволили возбудить уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах.
В настоящее время женщина содержится под стражей, следствие выясняет подробности дела и устанавливает полный объем противоправной деятельности.
