В Сургуте полиция обнаружила крупную партию наркотиков в помещении для пошива свадебных платьев

В Сургуте оперативники обнаружили крупную партию наркотиков в одном из помещений, используемых в качестве мастерской по индивидуальному пошиву свадебных нарядов. Задержанная молодая женщина приобретала запрещенные вещества дистанционным способом с целью дальнейшей перепродажи в самом Сургуте и прилегающих территориях, написал Ura.ru .

Проведение обысков позволило выявить наличие свертков и пакетов с веществами, содержащими наркотики. Некоторое количество веществ уже было упаковано небольшими дозами, готовыми к распространению. Данные обстоятельства позволили возбудить уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

В настоящее время женщина содержится под стражей, следствие выясняет подробности дела и устанавливает полный объем противоправной деятельности.