В Сургуте двое мужчин предстанут перед судом за организацию подпольного казино

Прокуратура ХМАО информирует о предстоящем судебном разбирательстве в отношении двух жителей Сургута, которые обвиняются в организации нелегального игорного заведения. Об этом написало Ura.ru.
Согласно данным надзорного ведомства, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовали компьютеры и специальное программное обеспечение для проведения азартных игр в арендованном помещении. В результате незаконной деятельности они получили доход свыше 370 тысяч рублей.
