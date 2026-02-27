В столичном суде рассказали, откуда взялась информация о «побеге» подсудимого

Осужденный в Москве действительно сбежал, но не из зала Таганского районного суда, а с улицы перед ним. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Мужчину ранее приговорили к принудительным работам, но он уклонялся от наказания. Тогда отдел полиции на метрополитене подал иск в суд, попросив ужесточить приговор до лишения свободы. Однако представление не стали рассматривать, потому что полицейские не смогли вовремя привезти осужденного на заседание.

В какой-то момент, ожидая на улице адвоката, полицейский отвернулся. Осужденный воспользовался возможностью и сбежал.

Ранее телеграм-канал «112» сообщал, что беглецу 25 лет, он родом из Дагестана и ранее судим за кражу мобильного телефона.