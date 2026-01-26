В США братья-близнецы застрелили грабителя, который напал на них пять лет назад

В США 20-летние братья-близнецы убили мужчину, который ограбил их в 2021 году. Об этом сообщила газета New York Post .

В городе Форт-Уорт, штат Техас, 20-летние Сэмюэл и Соломон Гбадебо застрелили своего ровесника Исайю Гонсалеса. По версии следствия, они устроили засаду и несколько раз выстрелили в него.

В 2021 году Гонсалес напал на них и под дулом пистолета заставил раздеться догола во время ограбления. Об этом стало известно благодаря анонимному информатору. Он сообщил полиции Форт-Уэрта о мотиве Гбадебо и предоставил им видео того самого унизительного ограбления.

