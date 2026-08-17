В СК рассказали о мотиве убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Следователи раскрыли мотива убийства школьницы в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мотивом стала словесная перепалка между девочкой и обвиняемым. Ранее они были знакомы: 21-летний парень встречался со старшей сестрой школьницы. В момент ссоры он был пьян и таким образом пытался разобраться со своими обидами.

Конфликт случился вечером 13 августа в Красноулинском районе. Парень ударил 14-летнюю ножом и скрылся. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Суд отправил его под стражу.