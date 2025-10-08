В Сибири 17-летний парень вступил в «Азов» и слил данные о своем родственнике в зоне СВО

В Красноярском крае задержали 17-летнего подростка, вступившего в «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Против парня возбудили дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

По данным следствия, в ряды «Азова»* юноша вступил весной 2024 года, списавшись с участником террористической организации в мессенджере.

С апреля по август этого года фигурант передавал сведения о штабе волонтерского отряда, собиравшего гумпомощь для российских бойцов. Также он предоставил участнику объединения «Азов»* личные данные своего родственника — военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.