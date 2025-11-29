В Шереметьеве иностранца задержали за контрабанду

Транспортная полиция не пропустила в аэропорту Шереметьево 35-летнего иностранца, который перевозил сильнодействующее вещество прегабалин. Об этом сообщила пресс-службе МВД.

Гражданина одной из стран Южной Азии задержали за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

«В ходе досмотра багажа и ручной клади стражи правопорядка обнаружили 1800 капсул с неизвестным порошком общей массой 900 грамм», — отметили в пресс-службе.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного подразделения. Экспертиза показала, что иностранец провозил вещество, которое относится к категории сильнодействующих препаратов, ограниченных к обороту в России. По версии следствия, мигрант договорился с сообщниками о незаконной транспортировке прегабалина с целью его продажи.

Задержанного заключили под стражу против него возбудили уголовные дела по двум статьям.

