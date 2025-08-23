В Щелкове арестовали всех фигурантов дела о гибели молодого человека

В Щелкове задержали всех участников избиения молодого человека, который умер в больнице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, вечером 17 августа 2025 года несколько человек вступили в перепалку с двумя молодыми людьми. Во время ссоры обвиняемые в преступлении начали избивать одного из оппонентов.

Молодого человека госпитализировали. Врачи обнаружили у него множественные травмы. Спасти пострадавшего не удалось, он умер спустя несколько дней на больничной койке.

Дело взяло на контроль региональное отделение СК России. Следователи изъяли записи с камер наружного наблюдения — на них попал момент нападения. Кроме того, правоохранительные органы допросили свидетелей, а затем и обвиняемых. Их удалось задержать во время оперативно-разыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемым грозит до нескольких лет лишения свободы.