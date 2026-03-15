В Саратовской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков

Сотрудники полиции Саратовской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в хранении и распространении наркотических веществ. В ходе обыска в квартире 36-летнего мужчины был обнаружен тайник с 64 горшками конопли и несколькими коробками с высушенной марихуаной, общим весом более 1,3 кг, написал «СарИнформ» .

В результате полицейской операции также было установлено, что родственник задержанного, 44-летний мужчина, также причастен к незаконному обороту наркотиков. В его жилище были обнаружены пакеты и контейнеры с наркотическими веществами, общим весом 9,2 кг.

Оба фигуранта задержаны и ожидают судебного разбирательства. В случае признания их вины они могут быть осуждены на длительные сроки лишения свободы. Полиция продолжает расследование и проводит дополнительные мероприятия для выявления возможных соучастников и поставщиков наркотиков.