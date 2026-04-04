В Саратове пресекли попытку сбыта крупной партии нелегального алкоголя и сигарет

В Саратове завершено расследование дела о попытке перепродажи крупной партии контрафактных сигарет и спиртного. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, в феврале 2026 года два местных жители приобрели контрафакт и спрятали его в гараже в Ленинском районе города. Однако их планы по реализации товара нарушили сотрудники полиции, обнаружившие тайник.

Из гаража было изъято тысяча пачек сигарет и 3,5 тысячи бутылок спиртного. Общая стоимость составила 1,4 миллиона рублей. Материалы дела направили в суд.