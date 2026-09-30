В Саратове 18-летний юноша стал фигурантом дела о нападении на мужчину в сквере

Молодой человек из Саратова стал фигурантом уголовного дела после нападения на 47-летнего прохожего в сквере. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, 18-летнему юноше не понравилось поведение незнакомца. Во время словесного конфликта фигурант ударил оппонента в голову, после чего мужчина потерял сознание и упал. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он занимался боксом, проблем с законом не имел. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.