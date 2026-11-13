В Санкт-Петербурге завершено расследование крупного мошенничества с автомобилями, ущерб от которого составил почти 24 миллиона рублей. Об этом пишет gazeta.spb.ru .

Как сообщили в региональном главке МВД, обвиняемый, представлявший коммерческую фирму, вместе с сообщниками заключил договор на поставку 28 машин общей стоимостью более 23,9 миллиона рублей. Получив технику, злоумышленники не произвели оплату и распорядились транспортом по своему усмотрению.

Правоохранителям удалось полностью компенсировать потери автодилеру. В ходе оперативных мероприятий были найдены и возвращены семь похищенных автомобилей на сумму свыше 6,1 миллиона рублей. Кроме того, на счетах фигуранта арестовали денежные средства в размере более 2,1 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма возмещенного ущерба превысила 32,1 миллиона рублей.

Несмотря на то что преступление было совершено семь лет назад, виновный был привлечен к ответственности. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в суд.