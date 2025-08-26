В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве 53-летнего мужчины

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 53-летнего знакомого. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, задержанным 50 и 54 года, они ранее были судимы и отбывали наказание вместе с погибшим. Об этом написал «Петроград» .

Следствие предполагает, что между мужчинами был затяжной конфликт. Подозреваемые спланировали преступление и под предлогом трудоустройства заманили жертву в лесной массив на Южной Кронштадтской дороге. Там один из них выстрелил жертве в голову.

Во время обыска у одного из задержанных было изъято оружие и личные вещи погибшего. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Тело мужчины с огнестрельным ранением было найдено 24 августа в лесном массиве Кронштадта. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемым предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.