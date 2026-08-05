В Санкт-Петербурге пресекли деятельность крупного сбытчика наркотиков

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность крупного сбытчика запрещенных веществ, в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям о хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний мужчина был задержан полицией Ленинского района вечером 3 августа у дома 108 по Ленинскому проспекту за административное правонарушение.

При личном досмотре у подозреваемого изъяли сверток с порошком массой 1,53 грамма, экспертиза подтвердила его незаконный статус. На следующий день правоохранители провели обыск в квартире задержанного на улице Маршала Казакова, где обнаружили и изъяли еще 502,5 грамма синтетического наркотика. Решением суда мужчину отправили под стражу.