В России вынесли первый приговор по делу об обучении диверсиям

Диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП у атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, получили по 23 года лишения свободы. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева .

Заседание по делу прошло в Первом Западном окружном военном суде. Оно стало первым, в рамках которого оглашался приговор по статье о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности.

По версии следствия, Майструк и Усатенко являлись участниками диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины. Они предприняли попытку подорвать более 30 опор ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях накануне Дня Победы в 2023 году. Совершить преступление мужчины планировали, чтобы остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы станций.

Обвиняемые смогли подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской атомной электростанции. Ущерб от их преступлений составил более 10 миллионов рублей.

Мужчин признали виновными по ряду статьей УК РФ, в том числе о диверсиях, теракте, незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия и боеприпасов. Каждого из них оштрафовали на 900 тысяч рублей и приговорили к 23 годам лишения свободы, пять из которых им предстоит провести в тюрьме.

Ранее житель Челябинской области получил 19 лет колонии за госизмену и диверсию.