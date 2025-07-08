В России перехватили прекурсоры для 1,4 тонны наркотиков

Российские таможенники остановили «Газель» с 1,5 тонны прекурсоров для производства наркотиков. Химические вещества доставляли на склад во Владимирской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Малотоннажный грузовик вез из Центральной Азии 30 бочек объемом по 50 литров каждая. В них находился прекурсор для изготовления 1,4 тонны синтетических наркотиков стоимостью более 6,4 миллиарда рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 229.1 УК России («Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере»). Преступникам грозит пожизненный срок.

В Санкт-Петербурге пошли под суд члены латиноамериканского наркосиндиката, торговавшего кокаином, сообщили «Известия». Его участники въехали в Россию в 2018 году под видом футбольных болельщиков.