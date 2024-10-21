В Раменском 13-летняя школьница умерла после ссоры из-за вейпа

Школьница из Раменского покончила с собой после ссоры с матерью из-за вейпа

Полиция в Подмосковье начала проверку после гибели 13-летней девочки. Семиклассница наложила на себя руки после ссоры с матерью из-за курения электронных сигарет, сообщил MK.RU .

Девочка умерла 19 октября. Очевидцы нашли ее тело в 19:30 у дома в Раменском. По информации издания, рано утром школьница ушла из дома — мать нашла в ее вещах вейп и сильно отругала.

Перед смертью подросток позвонила домой с телефона подруги, попросила простить и перестать ругаться. Она написала несколько предсмертных записок о том, что реакция матери ее сильно огорчила.

Подруги, как выяснил «МК», рассказали полицейским, что школьница начала курить из-за одноклассников. Она надеялась, что ребята прекратят над ней издеваться.

Еще одна школьница умерла в Ногинске, когда была в гостях у подруги. В комнате, где они играли, правоохранители нашли вейп.