В Приморье экс-сотрудника консульства США отправили в колонию почти на 5 лет

Суд приговорил экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии за сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщила пресс-служба судов Приморского края.
«Шонова Роберта Робертовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации…» — объявил судья на видео.
Кроме того, его оштрафовали на миллион рублей, а после выхода из заключения его свобода будет ограничена еще год и четыре месяца. У него конфисковали 400 тысяч рублей.
Скандал произошел в прошлом году. Шонова задержали во Владивостоке и обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с американскими дипломатами Джеффри Силлином и Дэвидом Бернстайном, которые платили ему за секретную информацию. Обоих дипломатов выслали из России.
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