В Подольске приезжие избили мужа и жену за просьбу не материться

Троих участников нападения на мужа и жену в Подольске задержали

В Подольске несколько мужчин напали на семейную пару после словесной перепалки. О проверке после побоища на улице Давыдова сообщила региональная прокуратура.

Конфликт, переросший в драку, произошел поздно вечером 8 октября.

По предварительным данным, муж и жена проходили мимо дома, возле которого на лавочке сидела компания мужчин. Между ними вспыхнула ссора, а затем незнакомцы набросились на супругов.

Причины перепалки в прокуратуре не уточнили, но, судя по данным в местных пабликах, все произошло из-за просьбы не материться. Такое замечание приятели, сидевшие на лавке, перенести не смогли и сочли большим оскорблением. Также в соцсетях обратили внимание, что злоумышленники, которые атаковали пару, — приезжие.

«Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий личности нападавших установлены, трое из них задержаны», — подчеркнули в прокуратуре.

По факту случившегося возбудили дело. Расследование продолжается.