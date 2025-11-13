В Подмосковье ищут хулигана, жестоко избившего баскетболиста в ночном клубе

В Подмосковье ищут хулигана, избившего молодого человека в ночном клубе в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

О происшествии стало известно после того, как в одну из больниц доставили избитого 18-летнего парня. Оказалось, что он отдыхал в ночном клубе и повздорил с другим посетителем.

По факту случившегося возбудили дело, личность подозреваемого уже установлена, добавили в пресс-службе. В настоящее время полицейские продолжают его розыск.

В подмосковном СК уточнили, что пострадавший — профессиональный баскетболист. Дело против напавшего на него человека возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Следователи проводят допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и его причин», — заключили в ведомстве.