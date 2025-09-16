В Подмосковье арестовали бизнесмена по уголовному делу об убийстве экс-депутата Верховной рады

Бизнесмена Араика Амирханяна арестовали в Подмосковье по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу», — уточнил собеседник агентства.

При этом Амирханян уже находится под стражей по другому уголовному делу. Летом суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии общего режима за дачу взятки — он дважды переводил деньги судебному приставу за незаконное снятие ареста со счетов фирмы.

Тело Ильи Кивы обнаружили 6 декабря 2023 года в подмосковной деревне Супонево. По данным следствия, неизвестный выстрелил в него вечером в парке коттеджного поселка.

Ранее глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе и экс-депутата Рады Ильи Кивы. По его словам, бывшего украинского парламентария застрелили из нарезного пистолета калибра девять на 19 миллиметров.