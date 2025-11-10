В Петрозаводске 15-летний подросток забил на камеру инвалида с ДЦП

О смерти инвалида накануне сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. После срочной госпитализации мужчина впал в кому и, не приходя в сознание, скончался. Уголовное дело могут переквалифицировать в убийство.

ЧП произошло в конце октября в городе Беломорск. Молодой мужчина с ДЦП пошел в гости к 15-летнему приятелю, после чего пропал. Пока парня искали, в Сети появилось видео, на котором 15-летний подросток жестоко избивает Никиту. Нападавший наносил удары ногами и кричал: «Ты живой или нет? Умри!».

За всем этим зверством наблюдала мать подростка. Она не вмешивалась в конфликт, женщину волновал лишь вопрос — кто будет отмывать кровь. Когда жертва корчилась на полу в крови, подросток снял свои зверства на камеру и выложил в соцсети. Неравнодушные пользователи сообщили в полицию, нападавшего вычислили и задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Пострадавшего Никиту на санавиации доставили в больницу. Он впал в кому, но спустя некоторое время сердце юноши не выдержало, он скончался, так и не придя в сознание.