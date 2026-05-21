В Петербурге задержали пять человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели успешную операцию по задержанию пятерых подозреваемых, причастных к незаконному обороту наркотиков, в ходе которой было изъято 5,4 килограмма запрещенных веществ. Об этом написала gazeta.spb.ru .

По информации правоохранительных органов, задержанные работали на один из нелегальных интернет-магазинов, где каждый из них выполнял свои специфические функции. Так, девушка, приехавшая из Комсомольска-на-Амуре, отвечала за хранение наркотиков на складе, расположенном в квартире на Пискаревском проспекте, а 19-летняя жительница Мурманска занималась расфасовкой товара. Трое мужчин, в свою очередь, работали закладчиками, пряча наркотики по всему городу.

В результате обысков, проведенных при поддержке Росгвардии, полицейские обнаружили не только наркотики, но и электронные весы, упаковочные материалы и средства связи. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.