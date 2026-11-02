В Петербурге задержали организатора схемы обналичивания на 74,5 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего местного жителя, подозреваемого в организации нелегальной схемы обналичивания денег с оборотом почти 74,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным экономической полиции, с апреля 2025 года по июнь 2026-го участники схемы проводили безналичные средства клиентов через счета подконтрольных компаний и выдавали наличные с комиссией не менее 17%. Доход теневого бизнеса превысил 12 миллионов рублей.

Мужчину задержали на проспекте Металлистов. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, правоохранители устанавливают его соучастников.