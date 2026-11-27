Полицейские задержали в Санкт-Петербурге одного из подозреваемых в краже почти 14 миллионов рублей из автомобиля Lamborghini. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на региональный главк МВД.

Кража произошла поздно вечером 17 ноября на Корпусной улице. По данным полиции, двое злоумышленников на самокатах похитили из иномарки 13 920 000 рублей. Предварительно, пострадавшим стал 29-летний блогер, перепродающий люксовые машины.

Подозреваемого нашли утром 25 ноября на Полевой Сабировской улице. Им оказался 47-летний приезжий из Абхазии. При обыске у мужчины изъяли 3 миллиона 355 тысяч рублей и 1700 долларов.