В Петербурге задержали иностранку по подозрению в организации притона для занятия проституцией

В Санкт-Петербурге полицейские задержали гражданку одного из среднеазиатских государств. Женщину подозревают в организации притона для занятия проституцией, пишет gazeta.spb.ru .

Сотрудники полиции Кировского района получили заявление об организации притона для занятия проституцией. Нелегальное заведение работало в одной из квартир дома на Дачном проспекте.

Около 20:30 в тот же день стражи правопорядка на указанном адресе задержали 41-летнюю гражданку одного из среднеазиатских государств. По данным правоохранителей, злоумышленница систематически предоставляла помещения для занятия проституцией.

Также полицейские задержали еще двух женщин 36 и 33 лет. На них составили административные протоколы за занятие проституцией. Одну из них обвиняют в нарушении режима пребывания на территории России. После опроса всех трех женщин отпустили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С места происшествия изъяли пять мобильных телефонов и денежные средства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.