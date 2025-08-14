В Петербурге задержали 25-летнюю девушку после обнаружения в ее доме крупной партии наркотиков

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнюю женщину-рецидивистку, имеющую три предыдущих судимости за совершение преступлений различной тяжести, включая покушение на грабеж, кражу и управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее ей удавалось отделываться условными наказаниями, однако последнее задержание грозит ей длительным тюремным сроком до 15 лет.
Поводом для ареста послужило обнаружение в ее квартире 4,5 килограмма сильнодействующего наркотика синтетического происхождения, расфасованного в пакеты и коробки. Стоимость найденного вещества на теневом рынке оценивается в астрономическую сумму — около 13 миллионов рублей. Девушку поместили под стражу.
