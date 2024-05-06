В Петербурге вынесли приговор за подделку школьных рабочих тетрадей на миллионы рублей | 360°

Криминал 06 мая 2024, 19:34 В Петербурге вынесли приговор за подделку школьных рабочих тетрадей на миллионы рублей Суд в Петербурге вынес приговоры по делу о подделке школьных рабочих тетрадей РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор предпринимателям по делу о незаконном копировании учебных пособий АО «Издательство „Просвещение“». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Фигурантами по делу проходили Александр Соколов и Яков Захаров. Выборгский районный суд признал их виновными в преступлении по статье о нарушении авторских и смежных прав.

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По данным следствия, в 2017–2018 годах они решили заняться производством и продажей «объектов авторского исключительного права», правообладателем которых является АО «Издательство „Просвещение“».

Соколов при этом занимал пост генерального директора ООО «Профпринт». Захаров должен был раздобыть электронные макеты рабочих тетрадей по окружающему миру для первого класса в двух частях, рабочих тетрадей по окружающему миру для четвертого класса в двух частях, по английскому языку для третьего, пятого и шестого классов, по математике для первого класса в двух частях, а также прописей для первого класса в четырех частях.

После этого его нужно было передать их Соколову, а также предоставить бумагу для изготовления печатной продукции АО «Издательство „Просвещение“». На нем же был и поиск покупателей произведений. Соколов при этом должен был организовать процесс изготовления контрафактных экземпляров и обеспечить их хранение в помещениях «Профпринта» до их реализации. Что они и сделали.

«Таким образом, фигуранты незаконно использовали объекты авторского исключительного права, вопреки воле и согласию правообладателя, на общую сумму 22 089 602 рубля», — добавили в пресс-службе.

Там же обратили внимание, что Соколов свою вину в преступлении признал, а Захаров признавать ее не стал, но раскаялся.

Суд приговорил их к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком два года, каждому. Помимо этого, с них в солидарном порядке взыскали пользу АО «Издательство „Просвещение“» 12,5 миллиона рублей.