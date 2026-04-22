В Петербурге суд рассмотрит дело о незаконном ввозе нянь и сиделок из Азии

МВД РФ: петербурженку будут судить по делу о нелегальном ввозе 434 нянь из Азии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело обвиняемой в организации канала незаконной миграции под видом подбора нянь и сиделок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

По версии следствия, 46-летняя фигурантка руководила двумя компаниями и через них оформляла гражданкам стран Юго-Восточной Азии фиктивные приглашения якобы на преподавательскую работу.

На деле приезжие устраивались нянями и сиделками в семьи Москвы и Санкт-Петербурга.

Следствие предположило, что таким способом в России легализовали 434 иностранки. Доход от этой схемы превысил 112 миллионов рублей. У самой обвиняемой тройное гражданство.

Правоохранители пресекли работу криминальной структуры в феврале прошлого года. Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Материалы расследования направлены в миграционную службу. Вопрос о выдворении гражданок азиатского государства за нарушение миграционного законодательства решен», — резюмировала Волк.