В Петербурге студент из Африки задержан с 10 кг наркотиков на трассе М-11
Во вторник, 24 ноября, около шести утра на трассе М-11 «Нева» в районе Шушар сотрудники полиции остановили автомобиль Kia Quoris. За рулем находился 27-летний студент столичного вуза из Африки, сообщила изданию Neva.Today пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина вызвал подозрения своим нервным поведением, поэтому полицейские приняли решение осмотреть автомобиль. В багажнике было обнаружено 36 вакуумных пакетов с растительным веществом общей массой 10 кг. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотиком.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере). Расследование продолжается.