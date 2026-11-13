В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального сим-банка

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность двух подозреваемых в работе на телефонных мошенников. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, с августа по ноябрь 2026 года две девушки в возрасте 17 и 20 лет обеспечивали работу оборудования в арендованных квартирах, действуя по указаниям зарубежных кураторов через мессенджеры.

Нелегальное оборудование позволяло пропускать телефонный трафик для обмана российских граждан. За свою работу сообщницы получали по 500 долларов в неделю. Подозреваемых задержали 6 ноября. Во время обысков полицейские изъяли сим-банки, роутеры, сим-карты, Wi-Fi-камеры и мобильные телефоны с перепиской с организаторами схемы.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. На данный момент правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.