В Петербурге пресекли незаконную деятельность по выводу 600 млн рублей за рубеж

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ и таможней остановили работу организованной группы, которая незаконно выводила денежные средства за границу. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Общий объем операций составил более 600 миллионов рублей, а доход участников группы — 24 миллиона рублей. В схеме участвовали три человека: женщина 39 лет и двое мужчин 42 и 36 лет. Они создали канал для вывода денег из России, представляя в банки фиктивные документы на поставку различных товаров, включая строительные материалы. На основании поддельных контрактов на счета иностранных компаний были переведены значительные суммы.

Также участники группы оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.