В Петербурге предотвратили взрыв на мосту через Неву

Самодельное взрывное устройство обнаружили на стройплощадке в Невском районе Петербурга. Об этом сообщил сайт 78.ru .

В субботу вечером у дома № 38 по Октябрьской набережной на строительном участке, где возводится мост через Дальневосточный проспект, прохожий заметил пластиковую бутылку с гвоздями объемом 1,5 литра, прикрепленную изолентой к сетчатому ограждению на Октябрьской набережной. К бутылке была примотана батарейка «Крона» и еще одно неизвестное устройство.

Прибывшие полицейские осмотрели находку и вызвали саперов. Специалисты подтвердили, что это самодельное зажигательное устройство, и обезвредили его.

Бутылку с неизвестным веществом отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее RT сообщил, что суд отправил под домашний арест главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко по обвинению в получении взятки.