В Петербурге подросток выстрелил пенсионерке в голову из ракетницы

78.ru: в Петербурге школьник выстрелил в пожилую женщину из ракетницы

Петербургский школьник поссорился с соседкой по коммунальной квартире и выстрели в нее из ракетницы. Подросток чуть не попал 62-летней пенсионерке в голову, сообщило издание 78.ru .

По его информации, ЧП произошло в Фрунзенском районе — в квартире на Купчинской улице. Полиция задержала старшеклассника и изъяла у него аэрозольный газовый пистолет.

Правоохранители составили в отношении подростка протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Издание добавило, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 17-летний житель Калининграда открыл стрельбу в кафе в центре города. Подросток выстрелил в своего 16-летнего приятеля из пневматического пистолета, сообщила «Газета.ru». Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека и доставили его в отдел полиции.

Пострадавший подросток отделался царапиной, медпомощь ему не потребовалась. По версии следствия, нападавший был пьян и стрелял знакомому в лицо.