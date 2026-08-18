В Петербурге подростка завербовали через чат-бот для поджога на железной дороге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 15-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении поджога трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи. Подросток пошел на преступление после общения с неизвестными в интернете, сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские выяснили, что несовершеннолетний познакомился с девушкой через чат-бот. Для организации встречи он отправил собеседнице геолокацию парка. После этого с подростком связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он заявил о якобы имеющейся связи школьника с преступниками и под угрозой уголовного преследования потребовал выполнить «специальное задание».

По данным МВД, подростку передали инструкции по совершению поджога и перечислили четыре тысячи рублей на оплату такси и приобретение необходимых предметов. После этого он поджег трансформаторную подстанцию на станции Ручьи.

В результате происшествия электрощитовое оборудование выгорело полностью. СК завел дело по статье «Террористический акт». Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ФСБ задержала трех подростков за подготовку к терактам в Приморском крае.