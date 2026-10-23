В Петербурге осудили мужчину за сбыт дубинки под видом чехла в Сети

Житель города Тельмана в Ленинградской области проведет один год и один месяц на исправительных работах за незаконный сбыт холодного оружия. Такое решение вынес Калининский районный суд Петербурга, сообщил mk.ru со ссылкой на городскую объединенную пресс-службу судов.

Фигурант разместил на онлайн-сервисе объявление о продаже чехла, однако под его видом выставил металлическую складную дубинку. Посылку покупателю, оказавшемуся участником оперативно-разыскных мероприятий, он отправил почтой, получив 3680 рублей.

Специалисты признали изделие холодным оружием ударно-раздробляющего действия. Мужчина полностью раскаялся, признал вину и содействовал следствию. Во время отбывания наказания из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства, а незаконно вырученные деньги конфискованы.