В Петербурге будут судить организаторов мест для занятия проституцией

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об организации притонов для занятий проституцией. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 51 года и двух женщин 52 и 49 лет. Все они ранее были судимы и теперь обвиняются по ч. 1 ст. 241 УК РФ, написал Piter.TV .

Согласно следствию, с августа 2023 года по август 2024 года эта троица организовала систематическое предоставление сексуальных услуг в съемных квартирах на 12-й Красноармейской улице и 4-й линии Васильевского острова, а также выезжала по адресам клиентов.

Обвиняемый мужчина занимался поиском девушек, предоставлял им помещения для работы или доставлял их к клиентам на служебном автомобиле, а также рекламировал нелегальный бизнес в социальных сетях.

Женщины, в свою очередь, выполняли роль администраторов: собирали деньги, закупали необходимые товары и управляли деятельностью притонов.

Помимо этого, были составлены протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ в отношении 11 девушек, оказывавших интимные услуги. Они получали от клиентов от трех до пяти тысяч рублей, половину из которых отдавали организаторам.