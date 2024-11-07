В Перми задержали управляющую пансионатом после смерти двух постояльцев

В Перми задержали управляющую пермским пансионатом «Долголетие», где умерли два человека. Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК .

По данным ведомства, с 1 июля по 4 октября в пансионате находились два пенсионера, которые в итоге скончались, предположительно, из-за ненадлежащего ухода за ними. Местные СМИ сообщали, что людей даже морили голодом.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли нужные документы. Сейчас они продолжают допрашивать свидетелей и потерпевших. Предстоит провести судебные экспертизы.

«В настоящее время обвиняемая задержана. В ближайшее время следователями будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В прошлом году четыре пенсионера отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске. В Удмуртии парами хлора отравились четыре пенсионерки, три из которых скончались.