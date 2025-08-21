В Пензенской области вынесли приговор банде вымогателей

Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей, которые незаконно требовали деньги от людей. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По данным следствия, с 2019 по 2023 год фигуранты дела использовали приемы устрашения, популярные в 1990-е годы.

«Один из участников группы, желая помочь своему товарищу избавиться от крупного долга, угрожал бизнесмену из Самары сделать его инвалидом, сжечь дом, машину и найти родственников для расправы», — уточнили в прокуратуре Пензенской области.

Потерпевшие восприняли угрозы всерьез, так как знали, что вымогатели выдавали себя за представителей криминального мира.

Несмотря на непризнание вины, доказательства и свидетельские показания подтвердили участие подсудимых в серии преступлений. Суд приговорил их к реальному лишению свободы на срок от одного года до четырех лет в исправительной колонии общего режима. После освобождения осужденные будут отбывать наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.