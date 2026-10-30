В Пензе суд признал 36-летнюю бизнес-леди виновной в мошенничестве на сумму свыше 800 тыс. рублей

Железнодорожный районный суд Пензы признал 36-летнюю бизнес-леди виновной в мошенничестве на сумму свыше 800 тысяч рублей. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

С апреля 2021 по апрель 2023 года женщина заключала с жителями региона договоры на поставку керамической плитки, брала деньги, но заказы не выполняла. Свою вину она не признала, ссылаясь на гражданско-правовые отношения, однако ущерб потерпевшим возместила в полном объеме.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Осужденная подала апелляционную жалобу, однако Пензенский областной суд оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.