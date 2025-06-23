В Пензе ликвидировали наркопритон в многоэтажке

В Пензе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали наркопритон, который был организован в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

После того как полицейские получили информацию о подозрительной квартире, они начали сбор доказательств противоправной деятельности ее жильца. Оперуполномоченные задерживали и направляли на медицинское освидетельствование людей, которые приходили в это жилище.

Владелец квартиры — 40-летний житель Пензы — признался полицейским, что регулярно позволял наркозависимым людям употреблять запрещенные вещества в своем жилье.

В отношении хозяина квартиры и трех его гостей составили административные протоколы за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Также в отношении владельца квартиры было возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.