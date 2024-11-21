В офисах и на складах Zenden начались обыски

РБК: силовики провели обыски в офисах компании Zenden и на ее складах

На складах связанных с владельцем Zenden Андреем Павловым* компаний начались обыски. Сотрудники ФСБ и МВД также нагрянули в московский офис обувного ретейлера на Щукинской улице, сообщил РБК .

Источники, знакомые к ходом следствия и близкие к правоохранительным органам, уточнили, что обыски также идут в микрорайоне Белые Столбы Домодедова.

Официального подтверждения от ФСБ, МВД и компании Zenden на этот счет пока не поступало. Однако один из собеседников издания заявил о возбуждении уголовного дела о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки.

В УК по этой статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, если речь идет о крупном ущербе и группе лиц.

При анализе обувного рынка, добавил близкий к правоохранителям источник РБК, удалось установить факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки. Силовики также выявили повторные продажи, то есть когда два или несколько товаров продавали с одинаковыми кодами, а также оборот продукции вне государственных информационных систем.

*Внесен Минюстом России в список иноагентов.