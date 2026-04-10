Жительница Новосибирской области получила срок за попытку поджога дома сына и невестки

В Новосибирской области суд вынес решение по делу о попытке поджога жилого дома. Местная жительница получила два года лишения свободы условно за попытку поджечь дом своего сына и его жены. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По информации ведомства, правоохранители установили, что женщина испытывала неприязнь к невестке. В состоянии алкогольного опьянения она проникла в прихожую дома, разлила бензин по полу и подожгла спичку, отметил сайт «Сибдепо».

После того как огонь загорелся, злоумышленница покинула место происшествия. Благодаря своевременным действиям сына и невестки, которые заметили пожар и вызвали спасателей, огонь удалось потушить. Дом не сгорел.