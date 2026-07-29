В Новосибирске мужчина распылил перцовый баллончик в лицо заступившемуся за мать сибиряку

Во дворе дома на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошел конфликт, в результате которого местный житель получил ожоги глаз. Об этом сообщил сайт «КП Новосибирск» .

Пострадавший рассказал, что его мать сделала замечание незнакомцу, ломающему вишню у дома. Мужчина ответил грубостью, и сын вышел во двор, чтобы поговорить с ним.

Незнакомец повел себя агрессивно и несколько раз преграждал собеседнику путь. В какой-то момент мужчина достал газовый баллончик из автомобиля и направился к подъезду сибиряка. Пострадавший попытался вернуться в квартиру, но услышал, что незнакомец кричит ему «убью» и идет следом.

Тогда злоумышленник распылил перцовый баллончик ему в лицо. Сибиряк получил посттравматическую эрозию роговицы правого глаза и ушиб мягких тканей вокруг глазницы и верхнего века.

Мать мужчины вызвала полицию. Правоохранители приняли заявления от обоих участников конфликта и сейчас разбираются в обстоятельствах происшествия.