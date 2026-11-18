В деревне Новосаратовка под Петербургом полиция задержала 61-летнего местного жителя, на участке которого хранилось свыше 30 килограммов запрещенных веществ. Задержание произошло 11 ноября, пишет Neva.Today .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, оперативники нашли три контейнера с измельченным веществом зеленого цвета и 14 свертков с растительным содержимым. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает его возможных сообщников и каналы сбыта.