В Новороссийске задержали приезжего, повредившего воинские захоронения

В Новороссийске правоохранители задержали приезжего, повредившего воинские захоронения на кладбище в хуторе Копанском. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемого поймали совместно с сотрудниками ФСБ в рамках оперативных мероприятий по уголовному делу. Им оказался 30-летний гражданин соседней республики.

По предварительной информации, мужчина повредил могилы осознанно, действуя из своих негативных убеждений, после чего скрывался от полиции в рабочем доме в Новороссийске.

Задержанного передали следственным органам.

Ранее стало известно, что вандалы повредили 14 могил участников СВО в Краснодаре. Злоумышленников ищут.