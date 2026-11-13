В Новой Зеландии задержали мужчин при попытке разобрать исторический мост

Двух мужчин задержали в Новой Зеландии по подозрению в попытке похитить металлические части исторического моста Копу в регионе Уаикато. Об этом сообщил сайт mk.ru .

Патрульные 12 ноября заметили возле старого сооружения на автомагистрали № 25 автомобиль, ранее фигурировавший в делах о металлоломе. Услышав доносившиеся удары и скрежет, правоохранители вызвали подкрепление и с соседнего нового моста увидели мужчин, разбиравших конструкции.

Подозреваемых задержали, а машину со снятыми деталями изъяли. По словам инспектора Майка Хенвуда, патруль вовремя обратил внимание на характерный шум и застал предполагаемых злоумышленников на месте преступления.

Оба фигуранта предстанут перед судом. Полиция устанавливает размер ущерба, причиненного объекту культурного наследия.