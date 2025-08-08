В Новгородской области полиция поймала мужчину, занимающегося кражей государственных наград у петербуржцев

Полиция сумела поймать рецидивиста, занимающегося кражей государственных наград у жителей Петербурга. Серия преступлений началась весной прошлого года, когда неизвестный гражданин отобрал на улице Таврической боевую медаль «За отвагу» у прохожего, написало СМИ .

Вскоре после этого, в июне, злоумышленник проник в квартиру другого петербуржца и похитил медаль «За заслуги перед Отечеством II степени». Спустя короткое время, на площади возле метро «Московская», вор снова совершил преступление, украв орден «Мужество» у гражданина.

После анализа произошедшего было принято решение объединить уголовные дела в единое производство. Полицией был установлен подозреваемый — 36-летний житель Великого Новгорода, ранее имевший судимость за растрату.

В четверг, 7 августа, правоохранительные органы задержали его в Новгородской области. Гражданин обязан являться в полицию по первому требованию. Также в ходе операции удалось изъять украденный орденом «Мужество».