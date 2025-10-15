В Ноябрьске 18-летней девушке грозит до 20 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ноябрьску задержали 18-летнюю девушку, которая подозревается в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе полиции по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации правоохранителей, задержанная действовала совместно с неизвестным лицом. При обыске у фигурантки обнаружили «мини-клад» с синтетическими наркотиками массой более 100 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело, девушке грозит тюремный срок от 10 до 20 лет. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, ведется расследование всех обстоятельств дела и возможных соучастников.