В Нижнем Новгороде слесаря осудили почти на пять лет за мошенничество

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил 55-летнего слесаря к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за мошенничество в составе группы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Мужчина входил в группу из 11 человек под руководством директора сервисной компании. Злоумышленники приходили к жителям под видом проверки от лица ООО «ОБЛГАЗ-СЕРВИС», заявляли о несуществующих неисправностях и навязывали замену исправного оборудования по завышенным ценам. При отказе людям угрожали штрафами и отключением газа.

С декабря 2023 года по март 2025 года фигурант похитил у нижегородцев 590,8 тысячи рублей. Осужденный полностью признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на соучастников. Уголовные дела остальных участников схемы еще рассматриваются в суде. Вынесенный слесарю приговор пока не вступил в законную силу.